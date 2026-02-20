Размер шрифта
В России экс-чиновница инсценировала свою смерть ради избежания наказания

Осужденная экс-чиновница из Астрахани инсценировала смерть и скрывалась 13 лет
Бывший замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина, осужденная в 2012 году на 7 лет колонии за хищение бюджетных средств, подделку документов и отмывание денег, инсценировала свою смерть и 13 лет скрывалась, чтобы не отбывать срок. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как стало известно, после приговора экс-чиновница покинула Астраханскую область, скрывалась в Татарстане, а затем инсценировала свою смерть.

По версии следствия, она искала в сети публикации о без вести пропавших и наткнулась на фото тела женщины из Новосибирской области, похожей на нее внешне. Супруг осужденной по ее указанию «опознал» погибшую как жену, что ввело правоохранителей в заблуждение.

Тогда Ступина вернула в Астраханскую области и более 13 лет вела скрытный образ жизни. Сейчас женщину этапировали в исправительную колонию для отбывания наказания.

СК даст правовую оценку ее попытке инсценировки смерти. Кроме того, проверяется возможная причастность бывшего министра ЖКХ Астраханской области к убийству двух жителей региона в 2010 году, один из которых обналичивал украденные министерством ЖКХ деньги.

Ранее мужчина инсценировал собственное похищение ради выкупа.
 
