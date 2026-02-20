Поступления в бюджет РФ от налога на доходы по вкладам выросли в три раза

Поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам увеличились в 2025 году до 320,2 млрд рублей против 110,7 млрд за 2024 год. Об этом Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина России.

В ведомстве рассказали, что на такую собираемость повлияли многие макроэкономические факторы, в частности, располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен. Уточняется, что налог с процентов по вкладам рассчитывается исходя из суммы 1 млн рублей, умноженной на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам могут составить 567,6 млрд, а в 2027-м — 305,4 млрд рублей.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что при наличии капитала сбережения лучше не тратить, а инвестировать в банковские вклады, сберегательные сертификаты и облигации федерального займа.

До этого старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, что для получения дохода, сопоставимого со средней заработной платой в РФ, необходимо иметь на вкладе 8,5 млн рублей.

