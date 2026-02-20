Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Бизнес

Поступления в бюджет РФ от налога на доходы по вкладам выросли в три раза

«Известия»: бюджет получил 320 млрд рублей от налога на доходы вкладчиков
Мария Девахина/РИА Новости

Поступления в бюджет от налога на доходы по вкладам увеличились в 2025 году до 320,2 млрд рублей против 110,7 млрд за 2024 год. Об этом Известиям» сообщили в пресс-службе Минфина России.

В ведомстве рассказали, что на такую собираемость повлияли многие макроэкономические факторы, в частности, располагаемые доходы населения, изменение ключевой ставки, а также индекс потребительских цен. Уточняется, что налог с процентов по вкладам рассчитывается исходя из суммы 1 млн рублей, умноженной на максимальное значение ключевой ставки на первое число каждого месяца отчетного года.

По прогнозам аналитиков, в 2026 году доходы бюджета от процентов по вкладам могут составить 567,6 млрд, а в 2027-м — 305,4 млрд рублей.

До этого глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что при наличии капитала сбережения лучше не тратить, а инвестировать в банковские вклады, сберегательные сертификаты и облигации федерального займа.

До этого старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин рассказал, что для получения дохода, сопоставимого со средней заработной платой в РФ, необходимо иметь на вкладе 8,5 млн рублей.

Ранее стало известно, сколько россиян урежут расходы в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!