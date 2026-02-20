В московском метро мужчина вытолкнул из поезда девушку, чтобы похитить у нее телефон

В московском метропассажиры остановили приезжего, пытавшегося ограбить девушку. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина вытолкнул девушку из вагона, пытаясь отобрать телефон. Инцидент произошел на станции «Новаторская».

По словам представителя прокуратуры Людмилы Нефедовой, злоумышленник заметил смартфон в руках пассажирки, начал вырывать гаджет и повалил ее на платформу.

Девушка стала сопротивляться, и на помощь ей пришли очевидцы. Они скрутили злоумышленника и удерживали до приезда полиции. Возбуждено дело о покушении на грабеж (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 161 УК РФ), прокуратура контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности.

До этого на станции «Щелковская» женщина распылила баллончик в мужчину, случайно задевшего ее плечом при входе в метро. Нарушительницу оперативно задержали. Ее оппонент не пострадал, но в отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

