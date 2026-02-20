В Сбере заявили о динамичном росте российско-индийского сотрудничества

Развитие российско-индийского сотрудничества по многим направлениям, включая технологии и AI, показывает динамичный рост, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках форума AI Impact Summit в Индии.

По его словам, Сбер рассматривает различные направления взаимодействия с индийским рынком, включая медицину, робототехнику, ИИ и другие.

«ИИ-агенты распознают и проверяют сведения из документов, дают по ним обратную связь и предзаполняют все необходимые формы так, что человеку остается только проверить результат и заверить его цифровой подписью. Это положительно влияет скорость товарооборота между нашими странами и способствует росту торговли», — сказал он.

Ведяхин добавил, что Сбер планирует расширять сеть офисов в Индии.

«Также Сбер рассматривает возможность строительства собственного офиса в Дели. Ожидается, что в нем будет размещаться не только офис банка, но и представительства других российских компаний, которые собираются открывать бизнес в Индии», — отметил он.

Напомним, AI Impact Summit – глобальный флагманский форум по искусственному интеллекту, где эксперты обсуждают влияние нейросетей на экономику, безопасность и глобальное управление.