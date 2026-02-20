В Кремле усомнились в возможности заключить мирный договор с Японией

Песков: отношения РФ с Японией сведены к нулю, тема мира без диалога невозможна

Отношения Москвы и Токио сведены к нулю, тема мира без диалога невозможна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никакого диалога не ведется. Тема мира без диалога невозможна. Диалог прервался по инициативе Токио. Вряд ли в этих условиях можно выйти на договоренности, не меняя модальности отношений», — сказал официальный представитель Кремля.

20 февраля премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о желании решить «территориальную проблему» и заключить мирный договор с Россией, несмотря на тяжелое состояние двусторонних отношений.

Территориальный спор между Россией и Японией относительно принадлежности Южных Курил, кроме острова Урупа, остается неурегулированным с момента окончания Второй мировой войны. Москва считает суверенитет над этими территориями законным, а Токио включает их в состав своей префектуры Хоккайдо. В связи с этим стороны до сих пор не заключили мирный договор.

