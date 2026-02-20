Стало известно, как зона сплошного поражения ВСУ поможет армии России

Появление в рамках СВО зон сплошного огневого поражения перед передним краем линии боевого соприкосновения в качестве новой особенности боевых действий облегчит освобождение территорий и сохранит личный состав армии России. При этом для ВС РФ важно, помимо сплошного поражения ВСУ в таких зонах, создавать области точечного уничтожения резервов противника губиной до 100 километров. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что появление таких зон в СВО стало новой особенностью боевых действий на Украине.

По словам Рудского, речь идет о полосе перед передним краем глубиной до 15 километров.

«Глубина в 15 километров – это дальность работы барражирующих боеприпасов и дронов. Это дальность действия ствольной артиллерии и отдельных систем залпового огня. Фактически речь идет о тактической глубине. Для того чтобы осуществлять поражение на данной глубине, нужно иметь хорошую разведку, причем разведка должна работать в реальном режиме времени, должна быть очень хорошая связь», — пояснил аналитик особенности ведения боевых действий в указанных зонах.

С учетом появления зон сплошного огневого поражения речь идет об обеспечении прорыва одной или нескольких бригад или дивизий на заданную глубину. Принципиально важным тут является то, что это не только облегчает освобождение территорий для ВС РФ, но и в первую очередь бережет личный состав, заявил Евсеев.

Как отметил военный эксперт, именно на этой глубине работают средства поражения противника (артиллерия, пункты управления беспилотными летательными аппаратами). В этой связи требуется выявление с помощью технических средств нахождения пункта управления БПЛА ВСУ на данной глубине и уничтожение их с помощью тех ударных систем, которые будут вызваны для поражения. Это обеспечит продвижение ВС России на фронте и освобождение территорий.

Евсеев пояснил, что зоны сплошного огневого поражения не могут быть созданы по всей линии фронта в 1200 километров, они создаются в конкретных местах для обеспечения прорыва ВС РФ.

При этом, заявил эксперт, для армии России важно не только обеспечивать огневое поражение сил ВСУ в таких зонах, но и работать на более дальние расстояния. В таком случае речь не идет о сплошном поражении, а о точечных ударах по резервам противника на глубину до 100 километров.

«Речь идет о поражении очаговом, если говорить о борьбе с резервами противника. Мы не можем все уничтожать по всей ширине линии фронта, нужно выявлять местоположение резервов, в первую очередь места их дислокации <...> Отдельно должны цели поражаться как минимум на глубину до 100 километров c целью ограничения возможностей коммуникаций противника», — заявил Евсеев.

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.