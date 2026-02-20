Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Стало известно, как зона сплошного поражения ВСУ поможет армии России

Аналитик Евсеев: появление зон сплошного поражения ВСУ поможет наступлению ВС РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Появление в рамках СВО зон сплошного огневого поражения перед передним краем линии боевого соприкосновения в качестве новой особенности боевых действий облегчит освобождение территорий и сохранит личный состав армии России. При этом для ВС РФ важно, помимо сплошного поражения ВСУ в таких зонах, создавать области точечного уничтожения резервов противника губиной до 100 километров. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.

20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что появление таких зон в СВО стало новой особенностью боевых действий на Украине.

По словам Рудского, речь идет о полосе перед передним краем глубиной до 15 километров.

«Глубина в 15 километров – это дальность работы барражирующих боеприпасов и дронов. Это дальность действия ствольной артиллерии и отдельных систем залпового огня. Фактически речь идет о тактической глубине. Для того чтобы осуществлять поражение на данной глубине, нужно иметь хорошую разведку, причем разведка должна работать в реальном режиме времени, должна быть очень хорошая связь», — пояснил аналитик особенности ведения боевых действий в указанных зонах.

С учетом появления зон сплошного огневого поражения речь идет об обеспечении прорыва одной или нескольких бригад или дивизий на заданную глубину. Принципиально важным тут является то, что это не только облегчает освобождение территорий для ВС РФ, но и в первую очередь бережет личный состав, заявил Евсеев.

Как отметил военный эксперт, именно на этой глубине работают средства поражения противника (артиллерия, пункты управления беспилотными летательными аппаратами). В этой связи требуется выявление с помощью технических средств нахождения пункта управления БПЛА ВСУ на данной глубине и уничтожение их с помощью тех ударных систем, которые будут вызваны для поражения. Это обеспечит продвижение ВС России на фронте и освобождение территорий.

Евсеев пояснил, что зоны сплошного огневого поражения не могут быть созданы по всей линии фронта в 1200 километров, они создаются в конкретных местах для обеспечения прорыва ВС РФ.

При этом, заявил эксперт, для армии России важно не только обеспечивать огневое поражение сил ВСУ в таких зонах, но и работать на более дальние расстояния. В таком случае речь не идет о сплошном поражении, а о точечных ударах по резервам противника на глубину до 100 километров.

«Речь идет о поражении очаговом, если говорить о борьбе с резервами противника. Мы не можем все уничтожать по всей ширине линии фронта, нужно выявлять местоположение резервов, в первую очередь места их дислокации <...> Отдельно должны цели поражаться как минимум на глубину до 100 километров c целью ограничения возможностей коммуникаций противника», — заявил Евсеев.

Ранее Путин заявил, что ВСУ отступают по всей линии фронта.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!