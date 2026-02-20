Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Спорт

Российский тренер заявил, что мировой уровень женского фигурного катания упал

Жулин: Валиева бы сейчас на Олимпиаде всех рвала, как тузик грелку
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России и призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что мировой уровень женского фигурного катания упал. Его слова передает «Советский спорт».

«Если бы Валиеву не дисквалифицировали на четыре года, она бы сейчас всех рвала, как тузик грелку. С технической точки зрения уровень женского фигурного катания падает. Обусловлено тем, что русских нет. Гленн и японка прыгнули тройной аксель, и сразу Эмбер переместилась с 17-го места на пятое. Что бы было, если бы Саша Трусова прыгнула там пять четверных? Там отрыв был бы в 40 баллов», — сказал Жулин.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее Евгения Медведева предрекла Петросян большое будущее.
 
Теперь вы знаете
Как распознать пузырь на фондовом рынке. 4 признака грядущего краха
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!