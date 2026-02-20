Российский тренер заявил, что мировой уровень женского фигурного катания упал

Жулин: Валиева бы сейчас на Олимпиаде всех рвала, как тузик грелку

Заслуженный тренер России и призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что мировой уровень женского фигурного катания упал. Его слова передает «Советский спорт».

«Если бы Валиеву не дисквалифицировали на четыре года, она бы сейчас всех рвала, как тузик грелку. С технической точки зрения уровень женского фигурного катания падает. Обусловлено тем, что русских нет. Гленн и японка прыгнули тройной аксель, и сразу Эмбер переместилась с 17-го места на пятое. Что бы было, если бы Саша Трусова прыгнула там пять четверных? Там отрыв был бы в 40 баллов», — сказал Жулин.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лю, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Ранее Евгения Медведева предрекла Петросян большое будущее.