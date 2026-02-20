Российский астроном-любитель обнаружил новый астероид вблизи Земли

Российский астроном-любитель Филипп Романов открыл новый околоземный астероид 2026 CQ3, относящийся к группе Амуров. Объект был обнаружен 15 февраля 2026 года при анализе снимков, полученных на Ливерпульском Телескопе. Об этом «Газете.Ru» рассказал сам исследователь.

Околоземные астероиды — это малые небесные тела, чьи орбиты проходят вблизи орбиты Земли. В отличие от большинства астероидов Главного пояса между Марсом и Юпитером, такие объекты могут сближаться с нашей планетой на сравнительно небольшие расстояния. Их регулярно отслеживают, поскольку часть из них потенциально опасна при пересечении земной орбиты.

Романов запрашивал съемку участка неба в созвездии Льва для подтверждения открытия им одного из астероидов Главного пояса. Однако при обработке 15 кадров с выдержкой по 60 секунд он заметил быстро движущийся тусклый объект. По скорости смещения стало ясно, что речь, вероятно, идет об околоземном астероиде.

Астроном провел астрометрические измерения и отправил данные под временным обозначением RFD0284 на страницу подтверждения околоземных объектов Центра малых планет. Поскольку между моментом съемки и передачей данных прошло несколько часов, расчетная позиция объекта имела значительную погрешность, и существовал риск его «потери».

В тот же день другие обсерватории подтвердили наблюдения, что позволило уточнить орбиту. 16 февраля 2026 года был опубликован электронный циркуляр MPEC 2026-D07, в котором объект получил официальное обозначение 2026 CQ3.

Астероид имеет диаметр примерно от 15 до 50 метров и обращается вокруг Солнца с периодом около 1,4 года. 13 февраля он пролетел на расстоянии примерно 21 дистанции от Земли до Луны. Максимальная яркость объекта составляла около +20 звездной величины, поэтому обнаружить его могли только крупные телескопы. Автоматические обзоры неба изначально его не зафиксировали — лишь после сообщения Романова объект был найден на архивных снимках обсерватории Маунт-Леммон за 10 февраля.

Открытие околоземных астероидов остается редким событием, особенно для астрономов-любителей: из более чем 1,5 млн известных астероидов околоземных — чуть более 41 тысячи. Это уже второй такой объект, обнаруженный Романовым. В августе 2024 года он открыл астероид 2024 QS, которому посвятил научную работу.

Филипп Романов занимается астрономией самостоятельно. На его счету 82 открытые переменные звезды, три сверхновые, несколько транзиентов, новые звезды в галактике Андромеды, кандидаты в планетарные туманности и более десятка астероидов. Часть из них получила имена в честь его прадедов — ветеранов войн.

