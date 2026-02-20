Размер шрифта
Российские спортсмены примут участие в церемонии закрытия Олимпийских игр

Российские спортсмены приглашены на церемонию закрытия Олимпийских игр
Claudia Greco/Reuters

вице-президент Федерации альпинизма России Павел Шабалин сообщил, что российские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Италии, будут присутствовать на церемонии закрытия Игр, передает РИА Новости.

Приглашения получили все спортсмены, чьи старты завершаются к концу соревнований.

«Никита Филиппов примет участие в церемонии закрытия Олимпийских игр. Его пригласили еще вчера. Там и Аделия будет, и лыжники наши. Те спортсмены, у которых затягиваются старты до конца Игр, — все остаются на парад спортсменов в Вероне», — сказал Шабалин.

Церемония закрытия Олимпийских игр 2026 года пройдет в Вероне 22 февраля.

XXV зимние Олимпийские игры официально открылись в Милане и Кортина-д'Ампеццо в ночь на 7 февраля. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии открытия.

Ранее фигуристку Аделию Петросян пригласили на показательные выступления на Играх.
 
