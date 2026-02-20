Размер шрифта
Общество

Музей истории ГУЛАГа изменит концепцию и откроется под новым названием

Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти жертв геноцида народа СССР
«Газета.Ru»

Первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида, откроется на месте Музея истории ГУЛАГа. Информация об этом опубликована на сайте музея.

«Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — отмечается в сообщении.

Как сообщила Telegram-каналу «Осторожно, новости» искусствовед Ксения Коробейникова, новым руководителем учреждения станет Наталья Калашникова, которая с марта руководит музеем «Смоленская крепость». Открытие запланировано на 22 июня.

В ноябре 2024 года Музей истории ГУЛАГа был закрыт. Тогда сообщалось, что специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве нашли нарушения пожарной безопасности. Эксперты признали выявленные нарушения угрожающими безопасности посетителей музея, и их нужно устранить.

Музей ГУЛАГа находится в центре Москвы в 1-м Самотечном переулке. Его основали в 2001 году, а экспозиция заработала три года спустя. Создатель музея — Антон Антонов-Овсеенко, чьи родители и он сам попали под репрессии в Советском союзе. Основатель музея провел в тюрьмах и лагерях в общей сложности около 13 лет, позже его вместе с отцом реабилитировали.

Ранее Госдума предложила вводить уголовное наказание за отрицание геноцида советского народа.
 
