«Совет мира» закончился избиением протестующих охраной президента Азербайджана

WP: протестующие в США заявили о нападении охраны Алиева
Александр Казаков/РИА Новости

Охрана президента Азербайджана Ильхама Алиева, предположительно, применила силу в отношении участников акции в Вашингтоне, выступавших за освобождение азербайджанских политзаключенных. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Активисты утверждают, что телохранители президента Азербайджана применили силу возле отеля Waldorf Astoria в Вашингтоне, в нескольких кварталах от Белого дома. По данным газеты, полиция Вашингтона передала информацию о нападении в Госдепартамент. Посольство Азербайджана в США не ответило на запрос журналистов о произошедшем.

19 февраля в Вашингтоне под председательством Дональда Трампа состоялось дебютное заседание инициированного им «Совета мира», в котором участвовал в том числе Ильхам Алиев.

Позднее в сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп запечатлен спящим на первом заседании «Совета мира».

Ранее МИД Белоруссии прокомментировал пропуск первого заседания «Совета мира» Трампа.
 
