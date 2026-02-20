Размер шрифта
Общество

В Госдуме пообещали не сдвигать пенсионный возраст в ближайшие 20 лет

Депутат Бессараб: на ближайшие 20 лет по пенсионному возрасту установлен баланс
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

В России в ближайшие 15-20 лет не появится новых предпосылок для изменения пенсионного возраста. На данный момент установлен баланс работающих граждан и пенсионеров, который обеспечит нормальное функционирование системы, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Сегодня никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не наблюдается. Страна достаточно долго подходит к порогу изменения возраста. В первую очередь должно быть больше долгожителей. Сегодня по сравнению с послевоенным периодом люди стали жить дольше», — подчеркнула депутат в пресс-центре НСН.

Она пояснила, что прошлое изменение пенсионного возраста стало отражением нового этапа развития технологий и медицины. Так, благодаря усовершенствованию системы здравоохранения Россия вступила в период более активной и долгой жизни представителей старшего поколения, пояснила парламентарий. Она добавила, что полный переход по изменению законодательства завершится лишь к 2028 году, а затем в течение 20 лет новых предпосылок для пересмотра действующих норм не будет.

«При существующем балансе работающих и пенсионеров мы сможем обеспечить пенсионную систему», – заключила Бессараб.

До этого глава Минтруда Антон Котяков заявил, что кадровый дефицит в России не станет причиной для обсуждения нового повышения пенсионного возраста. Он подчеркнул, что планов по пересмотру параметров пенсионной системы нет, и в повестке этот вопрос сейчас не стоит, так как пенсионная реформа еще фактически завершает переходный контур, а в новых регионах переходный период будет действовать до конца 2032 года.

В Госдуме ранее предложили снизить снизить пенсионный возраст одной группе граждан.
 
