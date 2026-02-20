Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Циклон «Валли» Блокировка TelegramЗадержание экс-принца Эндрю
Политика

Зеленский раскрыл, на какие компромиссы готова пойти Украина

Зеленский: Украина готова к компромиссам, но не ценой независимости
Liesa Johannssen/Reuters

Украина готова к «реальным компромиссам», но не ценой суверенитета и независимости. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, опубликованное в его Telegram-канале.

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — сказал Зеленский.

По его словам, компромисс Украины – готовность идти на компромиссы. Киев готов разговаривать с Москвой на основе принципа «стоим, где стоим», подчеркнул политик. Зеленский также задался вопросом, на какие уступки готова пойти Россия.

Президент Украины подчеркнул, что «готов к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей, но не готов к ультиматумам».

До этого Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные».

Ранее американский сенатор захотел «дополнительного давления» на Путина.
 
Теперь вы знаете
Крепкий рубль стал проблемой. Чем это грозит и пора ли покупать доллары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!