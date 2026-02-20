Зеленский раскрыл, на какие компромиссы готова пойти Украина

Украина готова к «реальным компромиссам», но не ценой суверенитета и независимости. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, опубликованное в его Telegram-канале.

«Мы готовы к реальным компромиссам. Но не к компромиссам ценой нашей независимости и суверенитета. Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не [готовы] получать снова и снова ультиматумы от россиян», — сказал Зеленский.

По его словам, компромисс Украины – готовность идти на компромиссы. Киев готов разговаривать с Москвой на основе принципа «стоим, где стоим», подчеркнул политик. Зеленский также задался вопросом, на какие уступки готова пойти Россия.

Президент Украины подчеркнул, что «готов к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей, но не готов к ультиматумам».

До этого Владимир Зеленский заявил, что в рамках политических вопросов на переговорах в Женеве стороны обсуждали в том числе вывод войск с Донбасса и судьбу Запорожской АЭС, но «позиции были разные».

