Аэропорт Палм-Бич во Флориде решили переименовать в честь Трампа

Во Флориде одобрили законопроект о переименовании международного аэропорта Палм-Бич в честь президента США Дональда Трампа, сообщает CNN.

Документ был принят сенатом штата в четверг: 25 голосов было отдано за, 11 — против (все от демократов). Ранее палата представителей Флориды также поддержала эту инициативу 81 голосом против 30.

Теперь решение ожидает подписи губернатора Флориды Рона Десантиса. Для вступления в силу оно должно также быть одобрено Федеральным управлением гражданской авиации. Изменения могут вступить в силу в начале июля.

Инициатива исходила от республиканцев Флориды, которые назвали аэропорт «родным» для президента, чье поместье Мар-а-Лаго находится всего в восьми километрах. Сам Трамп, уроженец Нью-Йорка, официально сменил прописку на Флориду в 2019 году.

Однако есть и те, кто выступает против переименования аэропорта. Член конгресса от Демократической партии Лоис Френкел отметила, что законодатели проигнорировали мнение жителей округа, не дав им возможности высказаться.

Особые опасения у демократов вызвали недавно поданные заявки на регистрацию товарных знаков для названий вроде «DONALD J. TRUMP INTERNATIONAL AIRPORT», связанных с Trump Organization.

Сенатор-демократ Шеврин Джонс пытался внести поправку, запрещающую семье Трампа получать прибыль от переименования, но она не прошла.

В ответ представители Trump Organization заверили, что президент и его семья не получат никаких отчислений или лицензионных платежей. По их словам, они готовы предоставить права на использование своего имени на безвозмездной основе.

CNN отмечает интерес Трампа к присвоению своего имени различным объектам, от культурных центров до военных кораблей: он, например, также предлагал переименовать в его честь аэропорт Даллеса под Вашингтоном и нью-йоркский Пенсильванский вокзал.

Ранее несколько улиц в Иране назвали в честь Трампа.