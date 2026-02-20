В Кремле не удивились продлению санкций США

Песков: у России не было завышенных ожиданий насчет продления санкций США

В Кремле спокойно отнеслись к продлению санкций со стороны США. Никаких завышенных ожиданий не было, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение (о продлении санкций — ред.) автоматическое. А что будет потом в результате переговорного процесса, мы уже будем смотреть по результатам тех разговоров, которые будут финализированы», — отметил он.

Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил на год срок действия санкций, введенных против России в связи с конфликтом на Украине. Документ опубликован в Федеральном реестре.

Согласно указу, решение затронуло рестрикции, введенные администрацией Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа в 2018 году, а также администрацией Барака Обамы в 2014 году.

В январе Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Ранее сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Трамп мешал принятию новых санкций против России.