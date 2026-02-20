Обороты в национальных валютах между Россией и Индией выросли в 12 раз с 2022 года

Ведяхин: скорость совершения платежей между Россией и Индией выросла в 200 раз

Обороты в национальных валютах между Россией и Индией с 2022 года выросли в 12 раз, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках форума AI Impact Summit в Индии.

Он отметил, что число компаний из России и Индии, которые работают через Сбер, увеличилось в 6 раз.

«Самый впечатляющий результат – скорость платежей. В 2022 году платеж шел 1–2 дня. Сейчас это занимает менее 10 минут – рост более чем в 200 раз», — сказал он.

Ведяхин добавил, что российские компании хотят работать в Индии.

«У российских компаний есть интерес к расширению возможностей по работе через индийские рупии напрямую с контрагентами в странах, имеющих тесные торговые связи с Индией», — рассказал он.

Также Ведяхин отметил, что Сбер помогает расширять варианты поиска сотрудников из Индии.

«Не так давно в партнерстве с российским сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» мы запустили комплексную услугу по целевому найму сотрудников из Индии. Мы закрываем весь цикл «под ключ»: от поиска кандидатов до их адаптации и интеграции в российскую среду», — сказал он.

Ведяхин подчеркнул, что с помощью экосистемы Сбера работники получают удобные финансовые инструменты, чтобы переводить средства семьям на родину без потерь и задержек, а компании-работодатели – полное банковское обслуживание в рамках одного окна.

Напомним, AI Impact Summit – глобальный флагманский форум по искусственному интеллекту, где эксперты обсуждают влияние нейросетей на экономику, безопасность и глобальное управление.