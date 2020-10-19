184 страны присоединились к инициативе по вакцинам COVAX

Уже 184 страны присоединились к международному механизму по вакцинам COVAX, задачей которого является справедливо обеспечить все страны вакцинами от коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.

«Мне доставляет удовольствие объявить сегодня, что теперь уже 184 страны присоединились к COVAX», — сказал он.

По его словам, последними к механизму присоединились Эквадор и Уругвай.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 40 млн заболевших, 30 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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