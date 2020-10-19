Макрон пообещал, что исламисты во Франции не будут спать спокойно

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у исламистов во Франции не будет сна, передает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Такое заявление политик сделал на заседании Совета обороны, которое прошло в связи с убийством преподавателя истории под Парижом в пятницу, 16 октября.

По данным телеканала, на заседании было принято решение усилить систему безопасности учебных заведений. Кроме того, решено, что во Франции повысят внимание к проверке сообщений в соцсетях. В частности, после убийства в соцсетях обнаружили свыше 20 сообщений в поддержку убийцы педагога. Их авторы будут привлечены к ответственности.

16 октября в департаменте Валь-д'Уаз мужчина оrбезглавил учителя. Преступник был застрелен сотрудниками полиции. По факту произошедшего возбуждено дело о терроризме, расследование ведет антитеррористическая прокуратура. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее «исламским терактом».

По данным правоохранителей, убийцей был 18-летней уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Абуезидович А.

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