Боррель призвал Баку и Ереван строго соблюдать режим прекращение огня

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана. Он призвал их строго соблюдать договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе, передает РИА «Новости».

«Я только что поговорил с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, чтобы убедить их, что прекращение огня должно быть безоговорочным и строго соблюдаться обеими сторонами», — сказал Боррель.

По его словам, атаки на мирных жителей с обоих сторон должны немедленно прекратиться, так как «им нет оправдания».

Он добавил, что власти ЕС готовы в очередной раз поддержать обе стороны в долгосрочном урегулировании противостояния.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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