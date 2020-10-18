Посол РФ: Нет гарантий, что США не введут новые санкции против России

Нет никаких гарантий, что Вашингтон в ближайшие дни не введет новых санкций против России или ее граждан. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает РИА «Новости».

По словам посла, в Москве обратили внимание на заявление советника американского президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, что в России почти не осталось того, что можно подвергнуть санкциям.

«Но жизнь, она сложнее, чем заявления, даже такого высокопоставленного чиновника Белого дома», — сказал он.

Он добавил, что в данный момент на рассмотрении в Конгрессе США находятся несколько законопроектов, касающихся антироссийских санкций.

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