СБ ООН может провести в понедельник экстренное совещание по Карабаху

Совет безопасности ООН может собраться на экстренную встречу, чтобы обсудить ситуацию с боями в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в организации.

«Закрытые консультации по Карабаху запланированы на 15.00 понедельника», — заявил собеседник агентства.

По его данным, экстренное обсуждение запросили США, Россия и Франция, которые председательствуют в Минской группе ОБСЕ.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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