Парламент Люксембурга принял резолюцию, осуждающую действия Азербайджана против Карабаха
Парламент Люксембурга единогласно принял резолюцию, осуждающую военные действия Азербайджана против непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что люксембургское правительство осудило все военные действия, противоречащие положениям соглашения о перемирии 1994 года, а также любое иностранное вмешательство, направленное на оказание военной помощи одной из сторон конфликта, в частности Азербайджану.
Люксембург призывает к соблюдению соглашения о прекращении огня, подписанного в мае 1994 представителями Азербайджана, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
«Поддержать инициативы по установлению перемирия в Нагорном Карабахе и призвать к уважению принципов соглашения о прекращении огня, подписанного в мае 1994 года», — говорится в резолюции парламента.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.
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