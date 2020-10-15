Парламент Киргизии рассмотрит назначение премьера главой государства 16 октября

Парламент Киргизии 16 октября должен утвердить премьера Садыра Жапарова в качестве и.о. главы государства. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на экс-премьер-министра страны Феликса Кулова.

«Парламент Киргизии должен утвердить Садыра Жапарова исполняющим обязанности президента страны, приняв соответствующее постановление», — говорится в сообщении.

Он добавил, что парламент также должен утвердить отказ спикера Каната Исаева от полномочий главы государства.

«В конституции прописано, что в случае добровольной отставки президента полномочия переходят спикеру парламента. Если он не может их исполнять, то обязанности переходят премьер-министру. Теоретически, парламент может избрать нового спикера, но никто сейчас на эту должность не пойдет», — сказал он.

Ранее премьер Киргизии Садыр Жапаров заявил, что после отставки главы парламента страны Каната Исаева к премьеру перешли все обязанности главы государства.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии Садыра Жапарова.

14 октября Жээнбеков подписал указ о назначении Жапарова премьер-министром страны, отправив в отставку ряд чиновников из кабмина. 15 октября Жээнбеков сам подал в отставку.

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