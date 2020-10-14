В Кремле прокомментировали заявление Лаврова о возможном прекращении диалога с ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД страны Сергея Лаврова о возможном прекращении диалога с Европейским союзом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Представитель Кремля напомнил, что Россия с самого начала не была инициатором свертывания диалога по всем возможным направлениям, и именно российское государство не встречает понимания в своих попытках возобновить диалог по данному делу.
«В Кремле всегда последовательно выступали за возобновление и продолжение этого конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении. Но как это ни банально, в одиночку танго танцевать не получается», — подчеркнул Песков.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если европейские государства не будут поддерживать взаимоуважительный диалог, Россия прекратит общение с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Брюссель ведет себя в ситуации с Алексеем Навальным не должным образом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лавров допустил прекращение диалога России с Евросоюзом
— Евросоюз согласовал антироссийские санкции по Навальному