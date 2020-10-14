США недовольны избранием России в СПЧ ООН

Соединенные Штаты сожалеют об избрании России, Китая и Кубы в Совет по правам человека (СПЧ) ООН, отмечается в официальном заявлении американского Госдепартамента.

США покинули Совет по правам человека в 2018 году, в том числе, из-за «правил членства, которые позволяют избраться на места в Совете самым злейшим нарушителям прав человека в мире», подчеркивает Госдеп.

Американская сторона выражает сожаление, что ее призывы к реформированию правил СПЧ остались без внимания, указано в заявлении.

Ранее сообщалось, Россия была избрана в Совет по правам человека ООН впервые после четырехлетнего перерыва. 158 государств поддержали ее кандидатуру на выборах.

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