Боррель ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил в Twitter, что уходит на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом.

«Сегодня днем мне сообщили, что (результат) теста на коронавирус у члена делегации, который ехал со мной и (еврокомиссаром по кризисному управлению) Янезом Ленарчичем в Эфиопию на прошлой неделе, оказался положительным», — написал Боррель.

Он добавил, что результат его первого теста отрицательный. Политик пробудет на самоизоляции до второго анализа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,3 млн человек с COVID-19.

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