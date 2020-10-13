Россия избрана в Совет по правам человека ООН, пишет «Интерфакс» со ссылкой на постпредство России при Отделении ООН в Женеве.

«Россия была избрана в Совет по правам человека ООН после четырехлетнего перерыва. 158 государств поддержали ее кандидатуру на выборах», — сообщило постпредство.

Представительство выразило готовность к конструктивной работе. В Совет также вошли Куба, Пакистан и Китай, в отличие от Саудовской Аравии.

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