В Госдуме назвали ультиматум Тихановской политическим терроризмом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в своем Facebook заявил, что ультиматум, который выдвинула лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, является политическим терроризмом.

«Когда хочешь поставить противнику шах и мат, а на самом деле просто портишь воздух. Впрочем, если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — написал депутат.

Ранее Тихановская выдвинула ультиматум президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

В 13-дневный срок он должен объявить об уходе, остановить насилие на улицах и освободить политзаключенных. В ином случае оппозиционер пообещала массовые протесты и забастовки в республике, блокировку дорог и обвалы в госмагазинах.

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