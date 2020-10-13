Власти Киргизии утвердили режим ЧП в Бишкеке

Парламент Киргизии утвердил решение президента страны Сооронбая Жээнбекова о введении в Бишкеке режима чрезвычайного происшествия из-за массовых протестов, сообщает РИА «Новости».

За введение режима ЧП в столице республики проголосовали все 62 депутата, которые присутствовали на заседании. Он продлится до 19 октября.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан» (центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия).

После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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