Сотрудники ФСБ задержали высокопоставленного служащего ГИБДД на Урале
Сотрудники ФСБ в Нижнем Тагиле задержали начальника городского отдела ГИБДД полковника Анатолия Чернова. Об этом пишет газета Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сегодня утром, примерно час назад, прошли в рабочий кабинет, надели наручники и вывели», — заявил собеседник издания.
По его данным, Чернову вменяют уголовное дело по нескольким эпизодам. В частности, в одном из них фигурирует сын высокопоставленного городского чиновника, который был поймал пьяным за рулем автомобиля.
Источник полагает, что полковник ГИБДД мог помочь молодому человеку избежать ответственности.
В свою очередь, пресс-служба УФСБ по Свердловской области отказалась от комментариев по факту задержания.
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