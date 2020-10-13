Грузия не осуществляет транзит военных грузов сторонам конфликта в Карабахе

Грузия не переправляет военные грузы через свою территорию или по воздуху ни в Азербайджан, ни в Армению. Об этом заявил заместитель главы МИД страны Лаша Дарсалия, передает РИА «Новости».

Ранее грузинские власти заявили, что ввели запрет на выдачу разрешений по использованию своих территорий для транзита военной техники, в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе республика придерживается нейтралитета.

По словам Дарсалии, полеты, осуществляющиеся в воздушном пространстве Грузии, носят исключительно гуманитарный и гражданский характер и соответствуют нормам Международной организации гражданской авиации.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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