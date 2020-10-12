Боррель подтвердил решение Евросоюза ввести санкции из-за Навального

Верховный представитель союза по внешней политике и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель подтвердил ранее появившуюся информацию, что главы МИД стран Евросоюза договорились о введении санкций против физических и юридических лиц, которые якобы причастны к предполагаемому отравлению Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости».

«Было достигнуто политическое согласие на введение ограничительных мер, технические органы Совета займутся этим», — сказал Боррель по итогам заседания в Люксембурге Совета глав МИД ЕС.

Он подчеркнул, что решение было одобрено единогласно.

20 августа Навального доставили в больницу в Омске, после того, как ему стало плохо в самолете. Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию, он находился в коме две недели. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок». Россия запросила у Берлина более подробную информацию о результатах анализов, но ответа пока не получила.

Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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