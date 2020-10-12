Зеленский ждет от Вашингтона поддержки Украины при любом президенте США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от США поддержки украинского государства, вне зависимости от результатов американских президентских выборов. Об этом он сказал в интервью «Би-Би-Си».

«Что касается комментариев господина Трампа, то он такой человек. Мы слышим много его комментариев по различным темам, но я знаю, что он лично поддерживает Украину. Также я слышал такое от господина Байдена», — отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он лично не общался с кандидатом в президенты США от демократов Джо Байдена, но он «слышал», как тот не раз говорил, что его страна будет помогать Украине.

«И многие политики США говорили: несмотря на то, кто будет президентом, само направление, что Соединенные Штаты нас поддерживают», — подчеркнул президент Украины.

Он также добавил, что не будет вмешиваться в американские выборы и связанные с ними вопросы.

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