МИД Армении обвиняет Турцию в дестабилизации ситуации в Закавказье

Министерство иностранных дел Армении считает политику Турции в Закавказье «провокационной», указано в официальном заявлении армянского внешнеполитического ведомства.

По мнению Армении, Турция стремится дестабилизировать ситуацию в регионе и превратить его «в площадку для проявления своих экспансионистских устремлений».

В частности, армянский МИД обвиняет Турцию в поставках Азербайджану «террористов с Ближнего Востока, военного вооружения и специалистов», указано в заявлении. Кроме того, по данным Еревана, Турция участвует в «информационном и политическом спонсорстве» кампании Азербайджана.

9 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Тем не менее 10 октября обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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