СМИ узнали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко

Заболевший новой коронавирусной инфекцией бывший президент Украины Петр Порошенко идет на поправку, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Порошенко.

Состояние экс-президента улучшается, рассказали источники.

29 сентября Порошенко объявил, что заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в одну из киевских больниц, врачи диагностировали двустороннее воспаление легких.

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