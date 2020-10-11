СМИ узнали о состоянии заболевшего COVID-19 Порошенко
Семён Сонный
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Заболевший новой коронавирусной инфекцией бывший президент Украины Петр Порошенко идет на поправку, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении Порошенко.
Состояние экс-президента улучшается, рассказали источники.
29 сентября Порошенко объявил, что заболел коронавирусом. Он был госпитализирован в одну из киевских больниц, врачи диагностировали двустороннее воспаление легких.
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