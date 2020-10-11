Трамп заявил, что врачи подтверждают у него иммунитет к COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что врачи Белого дома подтверждают наличие у него иммунитета к коронавирусу нового типа. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По словам Трампа, он не может заразиться коронавирусом, так как сформирован иммунитет, и не может заразить окружающих.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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