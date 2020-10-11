Трамп: похоже, у меня иммунитет к COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него, возможно, выработался иммунитет к новому типу коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Он также отметил, что у него больше нет коронавируса.

«Похоже, у меня иммунитет (к новому типу коронавируса. — «Газета.Ru»)», — добавил Трамп.

Глава Белого дома также предположил, что иммунитет может быть как на короткий период, так и на всю жизнь. Кроме того, президент оценил свое состояние как «очень хорошее».

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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