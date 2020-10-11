Путин рассказал о подарках от внуков

Президент Владимир Путин рассказал, что всегда ждет поздравлений с днем рождения от самых близких людей.

«Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, обязательно позвонят, проявят себя как-то», — сообщил глава государства в эфире «России 1».

Он добавил, что подарки дарят ему не только взрослые родственники, но и подросшие внуки.

Внуки мастерят поделки, дарят рисунки и просто поздравляют.

Владимиру Путину исполнилось 68 лет 7 октября.

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