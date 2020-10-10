Трамп чувствует себя замечательно

Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого публичного выступления после выздоровления от коронавируса заявил, что замечательно себя чувствует. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу сказать, что чувствую себя замечательно. (...) Спасибо всем за ваши молитвы», — заявил он, выступая перед сторонниками с балкона Белого дома.

Отмечается, что президент был без маски, а результаты его последнего теста на коронавирус еще не публиковались.

2 октября стало известно, что у Трампа обнаружили коронавирус. Сообщалось, что он и его супруга Меланья чувствуют себя хорошо и планируют остаться в Белом доме до выздоровления.

Позже Трамп был госпитализирован в связи с ухудшением состояния. Отмечалось, что у главы США наблюдались высокая температура и падение кислорода в крови.

Лечащий врач Трампа Шон Конли отметил, что госпитализация была лишь мерой предосторожности и президент чувствует себя хорошо.

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