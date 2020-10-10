Новый премьер Киргизии оставил правительство в старом составе

Основатель партии «Мекенчил» Садыр Жапаров утвержден в должности премьер-министра Киргизии, состав правительства он решил оставить прежним. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Депутаты в ходе голосования поддержали кандидатуру Жапарова на пост премьера, состав и структуру правительства, которые, согласно его предложению, остались без изменений», — говорится в сообщении.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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