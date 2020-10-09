ЕС может ввести санкции против Лукашенко

Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЕС высокого ранга.

Такое заявление он сделал в преддверии запланированного на 12 октября заседания руководителей внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества.

По словам собеседника агентства, в предстоящий понедельник санкции в отношении белорусского лидера не введут, так как необходимо соблюдать законную процедуру.

«Но главы МИД могут принять политическое решение о введении санкций против него», — сказал представитель ЕС.

Он добавил, что министры иностранных дел на грядущем заседании также объявят, что Брюссель намерен расширить санкции против белорусских властей «в связи с фальсификацией результатов выборов и нарушением прав человека» в республике.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Разорвут отношения: Минск предупредил ЕС об ответных мерах

— ЕС официально ввел в действие черный список из 40 белорусских чиновников

— США вводят санкции против восьми должностных лиц Белоруссии