«Единая Россия» предложила правительству варианты индексации пенсий

Партия «Единая Россия» направила в правительство предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Об этом заявил замруководителя фракции Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», — сказал Исаев.

По его словам, предложения фракции предусматривают как одновременную индексацию для всех пенсионеров, так и постепенную.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

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