В Киргизии не знают о местонахождении президента и премьера республики
Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и подавшего в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Совета безопасности республики Омурбека Суваналиева.
«Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно», — сказал замглавы Совбеза.
Он добавил, что в целях безопасности было принято решение закрыть границу.
4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.
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