Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента

Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на депутата оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбека Иманалиева.

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — сказал он.

Ранее сообщалось, что парламент обсуждает процедуру импичмента в отношении главы государства.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка достигла 56,5%. В законодательный орган прошли четыре из 16 партий: «Биримдик» («Единство», проправительственная партия), «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия), «Кыргызстан»(центристская партия) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия). После результатов выборов начались протесты. Митингующие захватили несколько административных зданий, в том числе здания парламента, правительства, администрации президента. ЦИК признал результаты выборов недействительными, премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.

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