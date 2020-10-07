Глава МИД ФРГ назвал условие для введения санкций против России по делу Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия выступила за введение санкций против лиц, которые имеют отношение к инциденту с блогером Алексеем Навальным, если Россия не прояснит обстоятельства дела.

«Если Россия не прояснит инцидент с Навальным и не предоставит информацию, то против лиц, ответственных с российской стороны, последуют адресные и соразмерные санкции», — написал Маас в Twitter.

Он добавил, что Берлин будет выступать за совместную реакцию в ЕС и ОЗХО.

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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