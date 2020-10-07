Берлускони вылечился от коронавируса

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который заразился коронавирусом в начале сентября, получил отрицательный тест на инфекцию. Об этом сообщает La Repubblica.

Отмечается, что если при повторной сдаче анализа тест также покажет отрицательный результат, то политик сможет участвовать в церемонии бракосочетания своего младшего сына Луиджи.

Диагноз бывшему премьеру поставили 2 сентября, после чего он был госпитализирован в двусторонней пневмонией на ранней стадии. Его выписали 14 сентября. Итальянские СМИ сообщали, что 26 сентября тесты на коронавирус у Берлускони все еще были положительными.

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