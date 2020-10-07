Латвия отозвала посла из Белоруссии

Латвия отзывает посла из Белоруссии в знак солидарности с коллегами по Евросоюзу, написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

«В знак солидарности с коллегами из Европейского Союза Латвия отзывает латвийского посла в Республике Беларусь для консультаций», — сообщил Ринкевичс.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Белоруссии для консультаций. Вслед за ним аналогичное заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау. По данным источника в МИД ФРГ, временно покинул Минск и посол Германии в Белоруссии Манфред Хутерер.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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