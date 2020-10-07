Асад пожелал привиться российской вакциной от COVID-19
Анна Светлова
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Президент Сирии Башар Асад выразил желание привиться российской вакциной «Спутник V» от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам сирийского лидера, в сложившейся ситуации каждый хотел бы привиться «от этого опасного вируса».
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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