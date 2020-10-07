Старший советник Трампа заразился коронавирусом

Cтарший советник президента США Стивен Миллер сообщил, что у него была выявлена коронавирусная инфекция нового типа, передает телеканал CNN.

Чиновник уведомил, что 6 октября его тест на COVID-19 дал положительный результат.

«Сейчас я нахожусь на карантине», — сказал Миллер.

По информации телеканала, пресс-секретарь вице-президента Майка Пенса Кэти Миллер, которая является супругой Миллера, переболела коронавирусом еще в мае.

На прошедшей неделе у президента США Дональда Трампа и его жены Меланьи обнаружили COVID-19. Президентская чета сдала тест на коронавирус после того, как у советницы Трампа Хоуп Хикс, сопровождавшей его на президентские дебаты в Кливленде, подтвердился COVID-19. Трамп 5 октября покинул госпиталь, где он провел три дня. Американский лидер продолжит запланированный курс лечения в Белом доме.

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