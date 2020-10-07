Постпред при ОЗХО: РФ не приемлет угроз по делу Навального

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что в ситуации с расследованием инцидента с блогером Алексеем Навальным Москва не приемлет разговора с позиции угроз и ультиматумов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что российская сторона готова сотрудничать по делу блогера, «но исключительно на равноправной, взаимоуважительной основе».

«До тех пор, пока нам не представят документы, материалы, пробы, вещественные доказательства, которые, как заявляют те, кто выдвигают против нас обвинения, доказывают наличие в анализах Навального боевого будто бы отравляющего вещества, пока не сядут с нами за стол переговоров для заинтересованного диалога на уровне экспертов, мы будем считать все, что происходит вокруг этого инцидента, разнузданной агитационно-пропагандистской кампанией лжи, а проще говоря, низкопробной провокацией», — отметил Шульгин.

По его словам, Запад проводит эту кампанию, чтобы «очернить Россию серией бездоказательных обвинений и создать тем самым надуманный повод для введения» в отношении нее «транша» санкций».

Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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